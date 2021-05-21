На 1 млн снизила цену на снос 6 домов в поселке Уралец тагильская компания

Всего на аукцион заявилось четыре компании, предложив понижение начальной цены от 20% до 43,5%. При этом, одна из заявок была признана несоответствующей.
Основным видом деятельности организации является строительство жилых и нежилых зданий. Компания была зарегистрирована в 2019 году. Ранее ООО «Винсара» также стало победителем тендеров на снос 14 домов на улицах Ленина и Трудовая в поселке Уралец, при этом снизив начальную цену примерно на 40%.
Теперь подрядчику необходимо демонтировать здания на улицах Клубная, 4; Красных Партизан, 4 и 5; Пушкина, 2 и Кирова, 1 и 10. Работы должны быть окончены в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта. При этом необходимо систематически вывозить мусор, а качество работ должно соответствовать строительными нормам и правилам. После завершения работ, подрядчику нужно выполнить обратную засыпку и планировку территории.
Напомним, в Нижнем Тагиле признан аварийным и подлежащим сносу дом на улице Малышева. Расселение жильцов пройдет в соответствии с действующим законодательством до 1 ноября 2027 года.