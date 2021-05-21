На 1 млн снизила цену на снос 6 домов в поселке Уралец тагильская компания

Теперь подрядчику необходимо демонтировать здания на улицах Клубная, 4; Красных Партизан, 4 и 5; Пушкина, 2 и Кирова, 1 и 10. Работы должны быть окончены в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта. При этом необходимо систематически вывозить мусор, а качество работ должно соответствовать строительными нормам и правилам. После завершения работ, подрядчику нужно выполнить обратную засыпку и планировку территории.