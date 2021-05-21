Последний звонок прозвенел в школах Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле 21 мая 2021 года прозвучали последние звонки для выпускников. В этом году девятый класс закончили 3 648 школьников, а 11 класс — 1 559 ребят, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
31 мая стартует экзаменационная компания для старших выпускников, а с 24 мая экзамены начнут сдавать девятиклассники.
Выпускные вечера Министерство образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовало провести для 11 классов — 1 июля, а праздник для учащихся девятых классов, решивших окончить основное общее образование, организовать 23 июня. Все мероприятия рекомендуется проводить вне школы и на усмотрения родителей.
Глава Нижнего Тагила посетил мероприятие «последний звонок» в Политехнической гимназии. Он отметил, что присутствие на таких мероприятиях всегда волнительно.
Впереди нас ждут новые горизонты и пути. Не забывайте своих преподавателей, друзей и родной город, сказал ученикам мэр.
С праздником также поздравил школьников губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Эту пятницу мы встречаем с особым настроением. В наших школах звучит Последний звонок. Больше 20 тысяч выпускников 11 классов и ещё 44 тысячи девятиклассников переходят важнейший жизненный рубеж, написал Евгений Куйвашев в Instagram.
От подрастающего поколения зависит, какими станут в будущем город, область, страна и мир. Всё самое новое и лучшее будет создано детьми, добавил Евгений Куйвашев.
Ребята, выпускники! Я вас от всей души поздравляю. Шагайте смело. Дерзайте, пробуйте, добивайтесь своего! Верьте в себя. А я в вас точно верю! поздравил школьников губернатор.
Напомним, 20 мая сообщалось, что традиционные последние звонки для тагильских выпускников прозвенят 21 мая в офлайн-формате. Они пройдут на свежем воздухе на территориях образовательных учреждений.