«Ростех» прогнал со своих площадей центр помощи детям с аутизмом в Екатеринбурге

Оценка НКО гласит, что из-за пандемии коронавируса появилась «финансовая дыра» и на самом деле долг меньше. Для того, чтобы справиться с кризисом, центр начал выпускать мерч и собирать средства. Во время карантина аутисты шили маски, которые стали востребованы среди жителей. В общей сложности за лето 2020 года было сшито свыше 25 тысяч масок, рассказала руководитель центра Анна Клещева.
Деньги, которые были получены с продажи самодельных масок, помогли центру существовать дальше, однако образовался долг за аренду. По словам Клещевой, с некоммерческой организации потребовали сумму сразу за пять месяцев.
Я сказала, что долг будем гасить постепенно, что мы и делали: на сегодня мы должны 280 тысяч. Но в марте мы узнали, что на нас подан иск в суд на 700 тысяч,заявила екатеринбурженка.
После этого сотрудники решили искать новый офис, а в середине апреля собственники потребовали освободить помещение, пишет 66.ru. Суд над «Открытом городом» запланирован на 16 июня.
Напомним, в конце апреля центр материнства «Дар Жизни» из Нижнего Тагила собрал с помощью благотворителей необходимые 111 тысяч рублей на оплату долга за отопление.