«Ростех» прогнал со своих площадей центр помощи детям с аутизмом в Екатеринбурге

Центр помощи детям с аутизмом «Открытый город» потерял помещение, которое занимал в Екатеринбурге. Центр выселила «дочка» «Ростеха», который теперь требует, чтобы некоммерческая организация выплатила 700 тысяч рублей за аренду.

Оценка НКО гласит, что из-за пандемии коронавируса появилась «финансовая дыра» и на самом деле долг меньше. Для того, чтобы справиться с кризисом, центр начал выпускать мерч и собирать средства. Во время карантина аутисты шили маски, которые стали востребованы среди жителей. В общей сложности за лето 2020 года было сшито свыше 25 тысяч масок, рассказала руководитель центра Анна Клещева. Деньги, которые были получены с продажи самодельных масок, помогли центру существовать дальше, однако образовался долг за аренду. По словам Клещевой, с некоммерческой организации потребовали сумму сразу за пять месяцев. Я сказала, что долг будем гасить постепенно, что мы и делали: на сегодня мы должны 280 тысяч. Но в марте мы узнали, что на нас подан иск в суд на 700 тысяч,заявила екатеринбурженка. После этого сотрудники решили искать новый офис, а в середине апреля собственники потребовали освободить помещение, пишет 66.ru. Суд над «Открытом городом» запланирован на 16 июня. Напомним, в конце апреля центр материнства «Дар Жизни» из Нижнего Тагила собрал с помощью благотворителей необходимые 111 тысяч рублей на оплату долга за отопление. Тагильский центр материнства «Дар жизни» закрыл сбор средств за долг по отоплению

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