Специалисты проверили систему защиты праймериз «Единой России»

Специалисты проверили систему защиты праймериз «Единой России»
Специалисты проверили систему защиты праймериз «Единой России»
Сегодня, 16:53ОбществоФото: ER.RU
Система защиты предварительного голосования «Единой России» прошла многоуровневое тестирование. IT-специалисты подтвердили, что система безопасности работает успешно и обеспечивает тайну голосования, а также полную сохранность личных данных.

«В системе портала PG.ER.RU нет уязвимых мест, куда могли бы подобраться хакеры», — заявил IT-эксперт Егор Богомолов. Он объяснил, что проверка проходила по двум техникам, используемым хакерами, — внешней и внутренней. То есть, по сути, была создана некая имитация хакерских атак, в ходе которых проверялась возможность добавления голосов и голосования от имени другого человека, пишет nashgorod.ru.

В основе системы электронного голосования современная база данных — блокчейн. Технология выстроена таким образом, что записи из базы невозможно изменить либо удалить. Это обеспечивает легитимность и анонимность голосования. В систему была добавлена дополнительная функция, позволяющая разбивать участников на группы с последующим распределением по виртуальным участкам голосования.

«Такая технология носит название „мультичейн“. Она по сути объединяет в один несколько блокчейнов, что, в свою очередь, обеспечивает устойчивость цифрового голосования», — объяснил Артем Костырко, возглавляющий управление по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов московского правительства.

После окончания голосования его результаты поступят в открытый доступ. С ними можно будет ознакомиться на сайте PG.ER.RU.

Аутентификация участников через сайт «Госуслуги» также гарантирует легитимность праймериз. Таким образом, в голосовании будут участвовать только те, кто предоставил официальные документы в электронную общую госсистему, не связанную с ЕР.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», общероссийское предварительное голосование стартует 24 мая и будет проходить в онлайн-формате до 30 мая. Отмечается, что ЕР является единственной российской партией, формирующей список своих кандидатов на выборы на основании мнения избирателей путем проведения предварительного голосования.

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