Специалисты проверили систему защиты праймериз «Единой России»

«В системе портала PG.ER.RU нет уязвимых мест, куда могли бы подобраться хакеры», — заявил IT-эксперт Егор Богомолов. Он объяснил, что проверка проходила по двум техникам, используемым хакерами, — внешней и внутренней. То есть, по сути, была создана некая имитация хакерских атак, в ходе которых проверялась возможность добавления голосов и голосования от имени другого человека, пишет nashgorod.ru.