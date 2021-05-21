Владелец сломавшегося аттракциона прокомментировал поломку в парке Бондина в Тагиле

Поломку аттракциона «Бумеранг» в парке имени Бондина, из-за которого посетители несколько минут висели вниз головой, прокомментировал директор «Тагильских аттракционов» Илья Коньшин.

По его словам, данная ситуация является штатной. Коньшин предположил, что инцидент произошел либо из-за перепада температур, либо из-за перепада напряжения. Директор подчеркнул, что поломка была устранена в течение двух минут, сообщает АН «Между строк». Аттракцион «Бумеранг» — первый аттракцион в Нижнем Тагиле, который прошел госэкспертизу, получил паспорт, номер и документы,заявил Илья Коньшин. Он сказал, что никто из посетителей не стал требовать компенсации. Напомним, происшествие случилось 15 мая. В процессе работы аттракцион остановился в перевернутом положении. На видеозаписи с места событий можно увидеть, как работник парка пытается помочь застрявшим подросткам. Из-за сломавшегося аттракциона дети пять минут висели вниз головой в Нижнем Тагиле

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