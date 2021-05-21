Владелец сломавшегося аттракциона прокомментировал поломку в парке Бондина в Тагиле

Сегодня, 20:55ОбществоФото: скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте"
По его словам, данная ситуация является штатной. Коньшин предположил, что инцидент произошел либо из-за перепада температур, либо из-за перепада напряжения. Директор подчеркнул, что поломка была устранена в течение двух минут, сообщает АН «Между строк».
Аттракцион «Бумеранг» — первый аттракцион в Нижнем Тагиле, который прошел госэкспертизу, получил паспорт, номер и документы,заявил Илья Коньшин.
Он сказал, что никто из посетителей не стал требовать компенсации.
Напомним, происшествие случилось 15 мая. В процессе работы аттракцион остановился в перевернутом положении. На видеозаписи с места событий можно увидеть, как работник парка пытается помочь застрявшим подросткам.