Владелец сломавшегося аттракциона прокомментировал поломку в парке Бондина в Тагиле
Сегодня, 20:55ОбществоФото: скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте"

Владелец сломавшегося аттракциона прокомментировал поломку в парке Бондина в Тагиле

Поломку аттракциона «Бумеранг» в парке имени Бондина, из-за которого посетители несколько минут висели вниз головой, прокомментировал директор «Тагильских аттракционов» Илья Коньшин.

По его словам, данная ситуация является штатной. Коньшин предположил, что инцидент произошел либо из-за перепада температур, либо из-за перепада напряжения. Директор подчеркнул, что поломка была устранена в течение двух минут, сообщает АН «Между строк».

Аттракцион «Бумеранг» — первый аттракцион в Нижнем Тагиле, который прошел госэкспертизу, получил паспорт, номер и документы,заявил Илья Коньшин.

Он сказал, что никто из посетителей не стал требовать компенсации.

Напомним, происшествие случилось 15 мая. В процессе работы аттракцион остановился в перевернутом положении. На видеозаписи с места событий можно увидеть, как работник парка пытается помочь застрявшим подросткам.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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