За перелом в результате падения «Пятерочка» выплатит пожилой свердловчанке 167 тыс

За перелом в результате падения «Пятерочка» выплатит пожилой свердловчанке 167 тыс
За перелом в результате падения «Пятерочка» выплатит пожилой свердловчанке 167 тыс
Сегодня, 15:03ОбществоФото: Яндекс.Карты
92-летней жительнице Свердловской области «Пятерочка» заплатит 167 тысяч рублей за перелом шейки бедра, который она получила, когда на входе в магазин ее зажало автоматической дверью.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года в Березовском на входе в магазине «Пятерочка», расположенном на улице Театральная. Женщину зажало автоматическими раздвижными дверями, она упала и ударилась головой.

На машине скорой помощи ее доставили в ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ», где ей поставили диагноз «перелом шейки бедренной кости». На лечении в стационаре она находилась около трех недель, а затем восстанавливалась дома, рассказали подробности в пресс-службе Свердловского областного суда.

Отстаивая интересы пожилой свердловчанки, в суд с иском к ООО «Агроторг» о взыскании компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей и расходов на лечение — порядка 30 тысяч рублей обратился прокурор города.

В итоге суд иск удовлетворил частично, обязав ответчика возместить моральный вред — 150 тысяч рублей и расходы на лечение.

ООО «Агроторг» подало апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, однако областной суд оставил решение о компенсации в силе. Но снизил размер компенсируемых расходов до 17 тысяч рублей.

Напомним, 300 тысяч за удар током в роддоме взыскала мама новорожденного ребенка с Краснотурьинской больницы. Удар током женщина получила, когда малышу потребовалась фототерапия при помощи ламп-облучателей.

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