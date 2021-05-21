Жюри премии «КонТЭКст» озвучило лучшие коммуникационные проекты в ТЭК

Жюри премии «КонТЭКст» озвучило лучшие коммуникационные проекты в ТЭК
Жюри премии «КонТЭКст» озвучило лучшие коммуникационные проекты в ТЭК
Сегодня, 21:06ОбществоФото: facebook.com/groups/konkurstek
Экспертное жюри XII премии «КонТЭКст» подвело итоги и назвало лучшие коммуникационные проекты. В конкурсе участвовало 150 проектов нефтегазовых и энергетических компаний. Журнал «Нефть и Капитал» признали лучшим отраслевым изданием.

Как сообщает oilcapital.ru, главный редактор журнала Владимир Бобылев поблагодарил жюри за высокую оценку работы, а также экспертов и авторов, которых назвал «живыми голосами отрасли».

По словам Бобылева, «Нефть и Капитал» стремится развиваться не только как аналитическое издание, но и как платформа для обсуждения профессиональных вопросов между регуляторами отрасли, компаниями и экспертами.

Жюри премии составляют эксперты в сфере медиа, коммуникаций, энергетики. По мнению жюри, уровень конкурсантов растет с каждым годом, и проекты становятся все более креативными и успешными. Премия «КонТЭКст» вручается с 2009 года при пресс-центре Министерства энергетики РФ. Более 400 отечественных энергетических предприятий, работающих в сферах от машиностроения до атомной энергетики, в разное время становились участниками конкурса. Оператор премии — «Центр развития коммуникаций», а глава организационного комитета — председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК РАСО Ирина Есипова.

На базе РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина прошли презентация лучших проектов и вручение наград победителям. Информационным партнером конкурса выступил федеральный холдинг 1MI.

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