Жюри премии «КонТЭКст» озвучило лучшие коммуникационные проекты в ТЭК

Как сообщает oilcapital.ru, главный редактор журнала Владимир Бобылев поблагодарил жюри за высокую оценку работы, а также экспертов и авторов, которых назвал «живыми голосами отрасли».
По словам Бобылева, «Нефть и Капитал» стремится развиваться не только как аналитическое издание, но и как платформа для обсуждения профессиональных вопросов между регуляторами отрасли, компаниями и экспертами.
Жюри премии составляют эксперты в сфере медиа, коммуникаций, энергетики. По мнению жюри, уровень конкурсантов растет с каждым годом, и проекты становятся все более креативными и успешными. Премия «КонТЭКст» вручается с 2009 года при пресс-центре Министерства энергетики РФ. Более 400 отечественных энергетических предприятий, работающих в сферах от машиностроения до атомной энергетики, в разное время становились участниками конкурса. Оператор премии — «Центр развития коммуникаций», а глава организационного комитета — председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК РАСО Ирина Есипова.
На базе РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина прошли презентация лучших проектов и вручение наград победителям. Информационным партнером конкурса выступил федеральный холдинг 1MI.