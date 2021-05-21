Жюри премии «КонТЭКст» озвучило лучшие коммуникационные проекты в ТЭК

Жюри премии составляют эксперты в сфере медиа, коммуникаций, энергетики. По мнению жюри, уровень конкурсантов растет с каждым годом, и проекты становятся все более креативными и успешными. Премия «КонТЭКст» вручается с 2009 года при пресс-центре Министерства энергетики РФ. Более 400 отечественных энергетических предприятий, работающих в сферах от машиностроения до атомной энергетики, в разное время становились участниками конкурса. Оператор премии — «Центр развития коммуникаций», а глава организационного комитета — председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК РАСО Ирина Есипова.