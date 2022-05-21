Суд в Екатеринбурге отклонил иск фитнес-инструктора к бывшей девушке

Суд в Екатеринбурге отклонил иск фитнес-инструктора к бывшей девушке
Суд в Екатеринбурге отклонил иск фитнес-инструктора к бывшей девушке
Сегодня, 13:05ОбществоФото: 1МI
Екатеринбургский суд отказал тренеру Сергею Лисицыну в его иске. Свердловчанин хотел вернуть назад 600 тысяч рублей, потраченные на бывшую возлюбленную — директора залов Metrofitness Наталию Данилову.

С данным иском Сергей Лисицын обратился в суд Екатеринбурга повторно. И второй раз служители Фемиды ему отказали.

Свердловчанин планировал возместить от Наталии Даниловой 559 тысяч рублей, которые он потратил на еду, бытовые расходы и оплату жилья во время отношений с бывшей возлюбленной, а также 30 тысяч рублей на юриста и оплату пошлины.

Ответчица, комментируя исход дела, заявила «КП — Екатеринбург», что суд прошел быстро, так как результаты первой инстанции уже четко разъяснили некорректность исковых требований Сергея Лисицына.

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