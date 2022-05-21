Суд в Екатеринбурге отклонил иск фитнес-инструктора к бывшей девушке

Свердловчанин планировал возместить от Наталии Даниловой 559 тысяч рублей, которые он потратил на еду, бытовые расходы и оплату жилья во время отношений с бывшей возлюбленной, а также 30 тысяч рублей на юриста и оплату пошлины.