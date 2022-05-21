Тагильчан призывают голосовать за объекты благоустройства на «Госуслугах»

Тагильчан призывают голосовать за объекты благоустройства на «Госуслугах»
Тагильчан призывают голосовать за объекты благоустройства на «Госуслугах»
Сегодня, 18:27ОбществоФото: 1МI
55 муниципалитетов Свердловской области претендуют на то, чтобы попасть в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В Нижнем Тагиле — это Нижне-Выйский сквер и пространство возле домов 15, 15-а, 15-б, 17 и 19 на Черноисточинском шоссе.

Объекты в Свердловской области планируется благоустроить в 2023 году. Голосовать за площадки свердловчан призвал первый замгубернатора региона Алексей Шмыков. Чиновник напомнил, что каждый житель Среднего Урала может внести вклад в преображение того или иного объекта. С начала реализации программы 1300 городских пространств были благоустроены — от небольших поселков до крупных муниципалитетов попали в проект.

Помимо спортивных и детских игровых площадок, в муниципалитетах появились парки отдыха, места для прогулок свердловчан и прочие благоустроенные объекты. Свердловская область входит в число регионов с наиболее комфортной городской средой. В прошлом году свердловчане выбрали 44 объекта.

Поддержите свой любимый город. Развитие наших городов, их красота, уют и самобытность — в наших руках! обратился к жителям Нижнего Тагила Алексей Шмыков.

В Нижнем Тагиле лидируют Нижне-Выйский сквер (15 164 голоса) и пространство возле домов 15, 15-а, 15-б, 17 и 19 на Черноисточинском шоссе (15 423 голоса). Отдать свой голос за объект благоустройства в рамках федеральной программы можно до 30 мая.

Сюжеты:
Новости УрФОНижний Тагил
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