В ЕАО прошла защита проектов конкурса молодежных инициатив «Измени жизнь к лучшему»

В Смидовичском районе Еврейской автономной области (ЕАО) завершился молодежный конкурс под названием «Измени жизнь к лучшему». Пятнадцать участников из всех поселений муниципалитета защищали свои проекты перед местными властями и общественниками.

Конкурс «Измени жизнь к лучшему», инициированный губернатором региона Ростиславом Гольдштейном, в этом году прошел уже в пятый раз, пишет eaomedia.ru. В состав жюри вошли заместитель председателя правительства ЕАО Мария Костюк, глава района Евгений Башкиров, сопредседатели Ассоциации активных граждан ЕАО и районные активисты. По итогам конкурса наивысшее количество баллов набрали проекты Марины Войтович (село им. Тельмана, «Волшебный луч света»), Ирины Ивановой (село Волочаевка-1, фестиваль декоративно-прикладного искусства «Радуга родной области») и Екатерины Джигинас (поселок городского типа Волочаевка-2, «Мой дворик»). Все три победительницы получили по пятьдесят тысяч рублей на воплощение своих идей. Еще одним победителем стал проект «Юный пластун» от казаков из поселка Приамурского. Инициативы остальных участников мероприятия будут осуществлены с привлечением меценатов. А еще глава Смидовичского района Евгений Башкиров пообещал приобрести дополнительный спортивный инвентарь для учебных заведений, подавших заявку на конкурс. По словам Марии Костюк, с каждым годом мероприятие «Измени жизнь к лучшему» становится все более популярным, и если в 2018 году в каждом муниципалитете было только по одному победителю, то сейчас призовых мест насчитывается два десятка — по три в каждом районе и городском округе, а также два дополнительных. В свою очередь, одна из победительниц конкурса, директор школы-сада села им. Тельмана Марина Войтович сообщила, что в рамках проекта «Волшебный луч света» планируется оборудовать для детей сенсорную комнату, которая подойдет как здоровым детям, так и ребятам с проблемами в развитии. «Наш коллектив и родители наших учеников безумно рады этой победе», — подытожила Марина Войтович.

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