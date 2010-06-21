131 невеста приняла участие в Параде невест в г. Нижний Тагил

В этом году в Параде приняла участие 131 невеста. Все участницы, которые зарегистрировались до 16 июня, были распределены по салонам красоты. Там участниц бесплатно готовили к Параду профессиональные парикмахеры и визажисты.

«Основная цель Парада невест – привить новые традиции городу. Парад невест проходит во всех больших городах. Мы решили, что Нижний Тагил тоже достоин этого праздника», - рассказала Екатерина Перхурова, одна из организаторов Парада невест, главный редактор журналов «Банзай» и «National Business» в Нижнем Тагиле.

По словам Екатерины Перхуровой, развлекательная программа Дня невест в этом году стала более насыщенной по сравнению с парадом 2009. Было подготовлено больше конкурсов, чтобы все невесты смогли поучаствовать в них и получить подарки. Тем более что подарков было много. Среди них подарочные сертификаты от кафе «Бис», ресторана «Хаджурао», гостиницы «Лесная», от городских салонов красоты.

Невесты были очень разные. Прежде всего, в параде участвовали четыре настоящие невесты вместе со своими спутниками. Всем парам молодоженов были вручены сертификаты от гостиницы «Лесная». Также невест из числа своих сотрудниц представили салон «Тойота» и имидж-галерея. Невесты от имидж-галереи были в стилизованных платьях 18 века, невест от «Тойоты» можно было узнать по красным зонтам в руках.

Не обошлось на Дне невест и без свадебного торта. В розыгрыше первого куска свадебного торта должны были участвовать спутники невест, но в итоге за 2700 рублей первый кусок выкупила подруга одной из участниц парада.В этом году было три номинации для победительниц: Лучшая невеста 2010, Лучшая невеста Молодежной Организации «Уралвагонзавод», Лучшая невеста «Урал Медиа Групп».

Лучшей невестой 2010 стала 28-летняя сотрудница «Альфа-банка» Анна Клочкова.«Я в первый раз участвую в Параде Невест, конечно, я не ожидала, что стану лучшей невестой! – поделилась Анна. -Я очень рада, для меня это полная неожиданность». Вместе со званием лучшей невесты Анна выиграла сертификат от кафе-ресторана «Бис» и фотосессию в журнале «Chocolad’s».

Возможно, это не все подарки лучшей невесте. Так, лучшую невесту 2009 года Татьяну Скугарь заметила директор турагентства «Элита Трэвэл» Ксения Журавлева и предложила ей стать лицом агентства. В Параде 2010 девушка участвовала уже как «солнечная невеста» от турагентства «Элита Трэвэл».

День невест прошел, но не все номинации присвоены и не все призы подарены. Фотографии участниц парада, сделанные в День невест, будут размещены на TagilCity для участия в фотоконкурсе на лучшую невесту. Праздник продолжается!