Екатеринбургский аэропорт Кольцово готовится к открытию "арабских" рейсов
21 июня 2010, 16:22ОбществоArtem
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В аэропорту Кольцово появится новый авиаперевозчик. Как сообщили "Уралинформбюро" в Кольцово, с 31 октября рейсы в уральскую столицу начнет осуществлять авиакомпания из ОАЭ Fly Dubai.
Ожидается, что ее услугами будут пользоваться в основном туристы, желающие отдохнуть в Эмиратах. О конкретных направлениях и периодичности полетов объявят после их согласования с авиационными властями России и получения разрешений.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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