Лето все-таки наступит
21 июня 2010, 16:04ОбществоArtem
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В ближайшие дни в Свердловской области будет тепло и солнечно.
Согласно прогнозам Свердловского ЦГМС-Р, в течение недели температура воздуха днем не опустится ниже +23С. Со вторника по четверг температура поднимется от +23С до +29С. В четверг, по прогнозам синоптиков, ожидаются грозы.
Конец недели также будет по-настоящему летним. Осадков не ожидается, температура воздуха ночью +12...+15С, днем +23...+30С.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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