Пенсионерам г. Нижний Тагил продают медицинские приборы, которыми нельзя воспользоваться

С очередным случаем «нечестной» торговли вразнос столкнулись пожилые тагильчане. И первые пострадавшие уже обращаются за помощью в Роспотребнадзор. Продавцы медицинских приборов обходят квартиры или даже проводят собрание пожилых жильцов дома и инвалидов. И устраивают презентацию, обещая, как обычно панацею от всех болезней, рассказала нам начальник отдела экспертиз в области защиты прав потребителей нижнетагильского центра гигиены и эпидемиологии Галина Клементьева.

Пенсионеры, заплатив по 4 тысячи рублей, приносят чудо-прибор домой. И тут выясняется, что использовать его он не могут из-за имеющихся противопоказаний. Но расторгнуть договор о купле-продаже приборчика сложно. Продавцы ссылаются на то, что по сути он качественный, а значит возврату не подлежит. В Нижнем Тагиле сейчас специалисты Роспотребнадзора готовятся передать претензии обратившихся покупателей в суд. В случае, если вы купили такой прибор у коммивояжёров, он вам не подошёл по показаниям, а вернуть деньги продавцы отказываются, обращайтесь в Роспотребнадзор, советует Галина Клементьева. Но лучше перед покупкой прибора внимательно осмотреть инструкцию и выяснить все противопоказания. Но самой действенной фазой, которая отпугнёт «нечестных» продавцов, по мнению Галины Клементьевой, является ответ «я проконсультируюсь со своим лечащим врачом».