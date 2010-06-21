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Пенсионерам г. Нижний Тагил продают медицинские приборы, которыми нельзя воспользоваться
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пенсионерам г. Нижний Тагил продают медицинские приборы, которыми нельзя воспользоваться

21 июня 2010, 17:04ОбществоArtem
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