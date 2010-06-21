Пенсионный фонд проведет «прямую линию» по вопросам предстоящей отчетной кампании в г. Нижний Тагил

Специалисты Управления ПФР по г. Нижний Тагил и пригородному району ответят на вопросы работодателей о приеме расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование и по персонифицированному учету. До конца июля работодатели Нижнего Тагила и Пригородного района должны представить в Пенсионный фонд отчетность по персонифицированному учету за 1 полугодие 2010 года и страховым взносам на обязательное пенсионное и на обязательное медицинское страхование за второй квартал 2010 года. В отношении плательщиков, нарушивших сроки, законодательством предусмотрено применение штрафных санкций, отмечает пресс-служба Пенсионного фонда.