Подать заявление в приемную комиссию можно через Интернет

Так, например, пояитвлся новый сайт УрГУ имени Горького – www.abit.usu.ru. На нем, пройдя несложную процедуру регистрации, абитуриенты могут в спокойной обстановке и в удобное для себя время заполнить анкету. После этого им останется только представить в приемную комиссию заявление и соответствующие документы. Подобные сервисы можно также найти на сайтах УГТУ-УПИ и Уральской академии государственной службы, отмечает ГородФМ.