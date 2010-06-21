Подать заявление в приемную комиссию можно через Интернет
21 июня 2010, 16:24ОбществоArtem
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Такие сервисы на своих сайтах запустили некоторые уральские вузы.
Так, например, пояитвлся новый сайт УрГУ имени Горького – www.abit.usu.ru. На нем, пройдя несложную процедуру регистрации, абитуриенты могут в спокойной обстановке и в удобное для себя время заполнить анкету. После этого им останется только представить в приемную комиссию заявление и соответствующие документы. Подобные сервисы можно также найти на сайтах УГТУ-УПИ и Уральской академии государственной службы, отмечает ГородФМ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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