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Подведены итоги конкурса эскизов для фестиваля «Стенограффия»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подведены итоги конкурса эскизов для фестиваля «Стенограффия»

21 июня 2010, 09:24ОбществоАлександра Логинова
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