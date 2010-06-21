Подведены итоги конкурса эскизов для фестиваля «Стенограффия»

Со 2 по 5 июля уличные художники распишут два десятка жилых домов, социальных и культурных объектов в четырех районах уральской столицы. В рамках фестиваля «Стенограффия»они сделают это абсолютно легально.

По условиям конкурса, художники граффити должны были представить свое видение темы «Европа-Азия» («Столкновение противоположностей»). За полтора месяца в оргкомитет «Стенограффии» поступило более 150 работ из Москвы, Новосибирска, Иркутска, Кемерово, Ярославля, Калининграда, Перми, Челябинска, Уфы, Томска, Краснодара, Пятигорска, Тулы, Самары, Омска, Тюмени и Мурманска, а также Нижнего Тагила, Невьянска, Каменска-Уральского, Новоуральска и, конечно, из Екатеринбурга. Кроме того, свои эскизы для фестиваля готовят всемирно известные райтеры Smash 137 (Цюрих, Швейцария), ECB (Бендорф, Германия), а также художник Павел Шугуров (Владивосток, студия «33+1»). Последний выполнит в Екатеринбурге «бетонное граффити» — своеобразный памятник этому виду искусства.

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Завершившийся творческий конкурс успешно прошли 50 художников-солистов и команд из 18 городов России. В результате 2 июля в Екатеринбург прибудет целая «армия» райтеров, которая в течение нескольких дней будет уничтожать серость на улицах города. Среди победивших эскизов немало любопытных трактовок темы «Европа-Азия»: обыгрывая тему столкновения противоположностей, художники сумели сопоставить европейский жест «о’кей» и азиатский «ом», разрезы глаз, блондинок и брюнеток, русского медведя и восточную панду. А самыми популярными элементами граффити стали Эйфелева башня и китайский дракон.

Список поверхностей, отведенных под разрисовку, уже согласован в МУ «Столица Урала». Их адреса:

Кроме того, решая социальную задачу украшения дворовых объектов в спальных районах, организаторы включили в список: