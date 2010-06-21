Посетителям цирка запретили фотографироваться с животными

20 июня в Клину во время циркового представления леопард напал на ребенка, дочь дрессировщицы, сообщает ИТАР-ТАСС. Девочка осталась жива, но получила серьезные раны.

Цирки и зоопарки будут проверять на соответствие правилам безопасности и санитарии. Уполномоченный по делам ребенка Павел Астахов заявил, что готовит обращения в Генпрокуратуру, Минздравсоцразвития и Роспотребнадзор с просьбой разобраться с ЧП в Подмосковье, а также проверить все выездные цирки и зоопарки, информирует «Комсомольская правда».