Посетителям цирка запретили фотографироваться с животными
21 июня 2010, 10:14ОбществоArtem
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Глава Росгосцирка Александр Калмыков подписал указ о запрете фотографирования с животными в цирке. Как сообщает РИА Новости, документ появился еще две недели назад, однако известно о нем стало только накануне после ЧП в клинском шапито.
20 июня в Клину во время циркового представления леопард напал на ребенка, дочь дрессировщицы, сообщает ИТАР-ТАСС. Девочка осталась жива, но получила серьезные раны.
Цирки и зоопарки будут проверять на соответствие правилам безопасности и санитарии. Уполномоченный по делам ребенка Павел Астахов заявил, что готовит обращения в Генпрокуратуру, Минздравсоцразвития и Роспотребнадзор с просьбой разобраться с ЧП в Подмосковье, а также проверить все выездные цирки и зоопарки, информирует «Комсомольская правда».
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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