Повышение акцизов на алкоголь может быть произойти до конца июля

Ранее министр финансов Алексей Кудрин подтвердил планы по существенному повышению акцизов на бензин, алкоголь и табак. Министерство предлагало увеличить минимальную цену одной бутылки водки в течение трех лет до 200 рублей. Так, в 2011 году стоимость одной бутылки планируется увеличить до 120 рублей, в 2012 году — до 160 рублей, в 2013 году — до 200 рублей. В настоящее время минимальная стоимость бутылки водки, исходя из существующих акцизов, составляет 90 рублей. Также Минфин предлагает повышать акцизы на сигареты в течение ближайших трех лет на 30% каждый год. Кроме того, в последнее время в России обсуждаются различные предложения об отмене транспортного налога и замене его повышением с 1 января 2011 года акцизов на нефтепродукты, отмечает УрБК.