Сегодня самый длинный день в году

По данным фонда Фобос долгота дня сегодня в Нижнем Тагиле оставляет 18 часов и 8 минут. Момент летнего солнцестояния наступит у нас в 18:26 по местному времени. С этого момента в северном полушарии начнется астрономическое лето, а в южном – зима. В ближайшие сутки ночи в Свердловской области практически не будет: после захода солнца будут лишь сгущаться сумерки. Несмотря на то, что лето с момента солнцестояния только начинает набирать силу, солнце уже повернется к осени, отмечает «Новый Регион».