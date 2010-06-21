Слаломисты из г. Нижний Тагил готовятся к финальному этапу Кубка мира

Тагильская каноэ-двойка Михаила Кузнецова и Дмитрия Ларионова с 6-ю штрафными очками дальше полуфинала не прошла, в итоге заняв 13-е место. Сейчас спортсмены вернулись в Нижний Тагил. Неделю они будут тренироваться дома, а затем отправятся в Аугсбург, на финальный этап Кубка мира, который состоится 2-3 июля. Второй этап тагильчане пропустят из-за нехватки дней в Шенгенской визе, отметила тренер Ольга Гвоздева.