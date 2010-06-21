Социологи вычислили время наступления женского счастья

Как пишет «Эхо Москвы», к этому времени они уже имеют хорошую работу и вырастили детей, могут без сожаления рвать любовные отношения. Тогда как 20-летние девушки пребывают в состоянии постоянного беспокойства, так как ищут мужчину и свой путь в жизни.