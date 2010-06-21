Социологи вычислили время наступления женского счастья
21 июня 2010, 16:14ОбществоArtem
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Согласно их выводам, полное счастье женщины начинают испытывать после 50 лет.
Как пишет «Эхо Москвы», к этому времени они уже имеют хорошую работу и вырастили детей, могут без сожаления рвать любовные отношения. Тогда как 20-летние девушки пребывают в состоянии постоянного беспокойства, так как ищут мужчину и свой путь в жизни.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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