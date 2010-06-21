Трагедия не железной дороге в г. Нижний Тагил. Мать и сын погибли по пути на пикник

Матери исполнилось 47 лет. Отметить это событие она и дети решили на природе. Отец-инвалид остался дома. Женщина и четверо детей со всеми припасами шли по направлению движения поездов по шпалам от площадки 350-й километр в сторону Школьных скал. На встречу им, по соседней колее, шла электричка. Шум вагонов заглушил сигналы рабочего поезда, приближавшегося к семье сзади. В результате рабочий поезд сбил мать и старшего, 26-тилетнего сына. Молодой человек погиб на месте. Женщина скончалась в машине скорой помощи. Трое несовершеннолетних детей не пострадали. Как отметили в транспортной прокуратуре, подобный случай произошёл несколько лет назад на Монзино. Тогда погибли мать и дочь. Сотрудники транспортной прокуратуры напоминают, что на железной дороге необходимо соблюдать правила безопасности.