УВЗ вошел в обновленный перечень стратегических предприятий

УВЗ вошел в обновленный перечень стратегических предприятий

В обновленный перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, с учетом сокращений и дополнений, внесенных указом президента от 18 июня, вошли 165 ФГУПов и госпакеты акций 46 акционерных обществ. В обновленном перечне стратегических объектов и Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", пишет РБК. © Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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