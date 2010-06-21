УВЗ вошел в обновленный перечень стратегических предприятий
21 июня 2010, 16:51ОбществоArtem
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В обновленный перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, с учетом сокращений и дополнений, внесенных указом президента от 18 июня, вошли 165 ФГУПов и госпакеты акций 46 акционерных обществ.
В обновленном перечне стратегических объектов и Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", пишет РБК.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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