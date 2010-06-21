В г. Нижний Тагил завершен арт-марафон «PRO-цесс»

20 июня были подведены итоги арт-марафона и показан спектакль «Человек в кубе», соединяющее в себе видео-арт, свободную пластику, поэзию.

Спектакль подготовила арт-группа «Лаборатория событий».

Арт-марафон прошел в рамкахмолодёжной выставки - фестиваля современного искусства «ПОЛЁТ F».Фестиваль продолжат спектакли «День рыбака» (23 июня) и «Матрешка» (25 июня). «Полет F» завершится 27 июня демонстрацией видео-арта и выступлением группы «Baker Makers».

Познакомиться с творчеством тагильской молодежи можно в Доме художника