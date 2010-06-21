В Москве начались переговоры по "газовому спору" между Белоруссией и "Газпромом".

В случае, если переговоры завершатся безрезультатно, Газпромограничит подачу газа на территорию Белоруссии.

Белоруссия с начала этого года платит России не по контракту, а по установленной ею в одностороннем порядке цене, в результате чего уже задолжала порядка 200 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

Во вторник президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что дает Белоруссии пять дней, чтобы определиться с оплатой, а "Газпром" определил срок 21 июня, после которого в случае неурегулирования ситуации поставки могут быть ограничены до 85%.