В России закончился первый этап программы утилизации

Как сообщал в начале июня премьер Владимир Путин, правительство выделило дополнительные 10 млрд. рублей на продление утилизационной программы. Выдача очередной «порции» сертификатов начнется с 1 июля, сообщили на горячей линии «АвтоВАЗа» по программе утилизации.По данным «Автостата» в Минпромторге России, из 63840 проданных по сертификатам на 2 июня автомобилей около 75% пришлись на модели Lada (47732 шт.). На втором месте по продажам в рамках утилизационной программы идет Renault (3704 шт.), на третьем месте – Ford (2514 шт.). Далее следуют российские автопроизводители – УАЗ (2050 шт.) и ГАЗ (1880 шт.). Добавим также, что по итогам марта-мая «утилизационные» автомобили заняли порядка 14% российского авторынка.