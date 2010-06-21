«Живая георгиевская лента» из цветов появится в г. Нижний Тагил 22 июня

Идея создания клумбы принадлежит Ассоциации «Друзья парков и скверов Нижнего Тагила». Подготовка «Живой георгиевской ленты» - часть социального проекта Ассоциации, посвященного 65-летию Великой Победы.

В 2010 году этот проект стал одним из победителей конкурса на предоставление субсидий из средств местного бюджета общественным объединениям и некоммерческим организациям.

В посадке клумбыпримут участие ветераны Великой Отечественной войны. Ухаживать за цветами в течение лета будут участники Ассоциации.

Клумба площадью 54 кв. м. станет еще одним подарком ветеранам и всем тагильчанам в юбилейный год Великой Победы.