«Живая георгиевская лента» из цветов появится в г. Нижний Тагил 22 июня
21 июня 2010, 16:55ОбществоArtem
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22 июня, в День памяти и скорби, на набережной Нижнетагильского пруда будет высажена клумба «Живая георгиевская лента», сообщает ntagil.org.
Идея создания клумбы принадлежит Ассоциации «Друзья парков и скверов Нижнего Тагила». Подготовка «Живой георгиевской ленты» - часть социального проекта Ассоциации, посвященного 65-летию Великой Победы.
В 2010 году этот проект стал одним из победителей конкурса на предоставление субсидий из средств местного бюджета общественным объединениям и некоммерческим организациям.
В посадке клумбыпримут участие ветераны Великой Отечественной войны. Ухаживать за цветами в течение лета будут участники Ассоциации.
Клумба площадью 54 кв. м. станет еще одним подарком ветеранам и всем тагильчанам в юбилейный год Великой Победы.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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