Аркадий Чернецкий призывает создать Центр креативных идей и обучать ворон сноуборду

Перед нами стоит колоссальная задача — увеличить упоминаемость Екатеринбурга в мировых СМИ минимум на два порядка. Сейчас из всех претендентов на ЭКСПО-2020 мы — самый менее упоминаемый город. Центр креативных идей поможет изменить ситуацию. Десять сотрудников центра должны не ждать готовых информационных поводов, а «шлепать» эти идеи одну за другой призывал сенатор Совфеда.

По словам Чернецкого, нужно предпринять неординарные усилия в Интернете, чтобы о Екатеринбурге говорили в позитивном смысле по всему миру. В качестве примера Аркадий Михайлович привел сюжет про «ворону-сноубордистку», которая каталась на крышке от майонеза по скату крыши.

Этот сюжет оказался самым упоминаемым за последнее время, его посмотрели очень многие. Если бы это была не просто ворона, а екатеринбургская ворона, о нас узнал бы весь мир! -- воодушевленно рассказывал Аркадий Чернецкий.

Кроме того, для изучения зарубежного опыта пиара — Лиона, Бирмингема и других городов — сенатор Совфеда предлагает отправить за границу группу из пяти екатеринбуржцев:

Мы не обеднеем, если пошлем пять человек по всему миру, чтобы изучить опыт продвижения городов. Это даст Екатеринбургу возможность сделать качественный скачок.