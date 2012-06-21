Экскурсионный тур по Греции и Кипру

Поездка на Кипр обещает не только великолепный пляжный отдых, но и знакомство с местными памятниками старины, которых на острове насчитывается более чем достаточно. Отдых на Кипре обязательно понравится любителям достопримечательностей, ведь здесь сохранились руины античных городов, хранящие немало загадок и тайн.

Столица Кипра, Никосия, неизменно привлекает внимание туристов, приезжающих на Кипр. В этом городе можно взглянуть на такие памятники, как Кафедральный собор Святого Иоанна, Ворота Аммохостоса, статуя Свободы, Собор Святой Софии, Венецианские стены и Дворец архиепископа.

Не менее интересен Лимассол, который является вторым по величине городом страны. Оказавшись в Лимассоле, туристы обязательно посещают Замок Колосси, Лимассольскую крепость, Святилище Аполлона Хилатского и Археологический музей города, в котором собраны уникальные экспонаты.

Богатую историю имеет кипрский город Ларнака – здесь сохранились такие старинные постройки, как Мечеть Джами Кебир, Турецкий форт, церковь Святого Панеромени и Акведук Камарес.

Город Пафос также приготовил для своих гостей немало сюрпризов. Именно здесь находится Купальня Афродиты, где, согласно легенде, она встречалась со своим возлюбленным Адонисом. Недалеко от Купальни расположена и Скала Афродиты, где она появилась на свет из морской пены.

Туры в Грецию станут прекрасным подарком для тех, кто привык совмещать традиционный отдых на пляже с экскурсиями по интересным местам. Столица Греции, Афины, приглашает гостей взглянуть на театр Диониса, храм Афины Парфенон, который является одним из самых значительных построек времен Античности, а также храм Посейдона.