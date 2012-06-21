Иммобилайзер - эффективная защита авто от угона

Иммобилайзер - это противоугонное устройство, предотвращающее угон автомобиля путем размыкания электрических цепей зажигания, стартера, двигателя, бензонасоса и бортового компьютера. Для управления иммобилайзером владелец автомобиля имеет электронный код или набирает его вручную, в зависимости от модели машины.

Коды используются после разблокировки иммобилайзера тем же ключом. Обычно через 25 секунд после выключения зажигания иммобилайзер приводится в действие. Центральный блок управления иммобилайзера, имеющий микропроцессор, является «сердцем» противоугонного устройства.Когда вы запланируете приобрести в салоне официального дилера современныйфольксваген туарег 2012 года выпуска,вам непременно предложат покупку и иммобилайзера. Если будут варианты, прочтите предварительно отзывы и выбирайте самую надежную модель. Если будет предложен только один вариант, то целесообразно позже установить данное устройство у специалистов.

Микроиммобилайзер – разновидность противоугонного устройства. Это дистанционно управляемое реле, настроенное так, чтобы разрывать один или несколько элементов электрической цепи проводки, но сам иммобилайзер может быть заблокирован. В целях гарантированной безопасности ключ программируется на блокировку нескольких цепей одним движением. Иммобилайзер отличается от обычной сигнализации простотой, удобством, надежностью и, главное, бесшумностью. В некоторых странах этим противоугонным устройством обязательно комплектуется автомобиль. В нашей стране тоже многие модели дорогих авто оборудованы ими изначально, иприобрести cadillac escalade без иммобилайзера невозможно.

Рекомендации по выбору иммобилайзера

В первую очередь, надо отдать предпочтение беспроводному блокирующему элементу. Опытный вор при проводном иммобилайзере может найти центральный блок и замыканием контактов завести двигатель.

Второе - приобретите транспондер, представляющий собой автоматическое устройство, передающее сообщение на заранее принятый сигнал. Он имеет код, подобрать который практически невозможно. Не стоит пренебрегать установкой этого противоугонного устройства. По сравнению с сигнализацией, иммобилайзер серьезно мешает угонщикам машин.