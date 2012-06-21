Компания Peugeot представила третью гибридную модель
21 июня 2012, 09:02ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Компания Peugeot представила третью модель с дизель-электрической гибридной силовой установкой — седан 508 Hybrid4. В середине прошлого года аналогичную модификацию получил вседорожный универсал 508 RXH и до этого — кроссовер 3008. Гибридная силовая установка суммарной мощностью 200 лошадиных сил включает в себя 163-сильный двухлитровый дизель, приводящий в движение задние колеса 37-сильный электромотор, комплект литий-ионных аккумуляторов и шестиступенчатую роботизированную трансмиссию.
Расход топлива в смешанном цикле составляет 3,6 литра на сто километров пробега, а уровень выбросов CO2 равен 95 граммам на километр. Выпускаться гибридный седан будет на заводе марки во Франции. Заказы на новинку начнут принимать уже в текущем месяце. Обычные седаны и универсалы Peugeot 508 были представлены в октябре 2010 года на моторшоу в Париже. На российском рынке пока доступна только четырехдверка, которая предлагается со 120- и 150-сильным бензиновыми моторами 1.6, а также со 140- и 204-сильными дизелями объемом 2,0 и 2,2 литра. Цены на модель начинаются от 839 тысяч рублей.
Фото Peugeot
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей