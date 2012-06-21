Нижнетагильская полиция: «Свидетелей по некоторым делам удается найти и спустя несколько лет»

Пользователи начали интересоваться, почему поиск начали осуществлять только спустя такой большой период времени, и почему нельзя было найти очевидцев по горячим следам. Именно с этим вопросом корреспондент портала обратилась в пресс-службу Нижнетагильского УМВД.