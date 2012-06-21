Нижнетагильская полиция: «Свидетелей по некоторым делам удается найти и спустя несколько лет»
21 июня 2012, 10:54Общество
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Вчера на Tagilcity.ru была опубликована новость о том, что полицейские ищут свидетелей по делу двухлетней давности. В результате ДТП, которое произошло 13 февраля 2010 года на Гальянке, погибла беременная девушка 1986 года.
Пользователи начали интересоваться, почему поиск начали осуществлять только спустя такой большой период времени, и почему нельзя было найти очевидцев по горячим следам. Именно с этим вопросом корреспондент портала обратилась в пресс-службу Нижнетагильского УМВД.
Информация из отделения полиции поступила только сейчас. Следователи проводят оперативную работу, частью которых является передача информации в СМИ через пресс-службу. Но, как правило, свидетелей и лиц, которым известны факты происшествия, удается найти и через несколько лет рассказала представитель пресс-службы.
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