Общественники искали нарушения в изоляторах временного содержания Нижнего Тагила (ФОТО)

Проверить, как работает ИВС, приехали представители Общественного совета при ГУ МВД по Свердловской области. К ним присоединились представители местного Общественного совета. Новый ИВС взамен старого был построен на улице Островского рядом со зданием полицейского управления около 2 лет назад. Условия в нем соответствуют всем нормам.

Перенаселения нет. Так, в камере, рассчитанной на четверых, находится один 16-тилетний парень. Его подозревают в жестоком убийстве. Юноша решил отомстить за то, что сестру с племянницей выгнали из съемной комнаты. Кровь закипела после обильной алкоголизации. Тогда и пошел на разборки, прихватив друга. К условиям содержания парень претензий не имеет. В частности, кормят хорошо, рассказал он членам Общественного совета.

Фото предоставлено пресс-службой Нижнетагильского УМВД.

Удивительно, но в помещениях даже нет запаха, характерного для мест лишения свободы. Помогают современные очистители воздуха. Медицинские работники докладывают, что лекарств хватает. А главная их головная боль – наркоманы, которых очень много среди доставляемых в изолятор временного содержания.

Но если нужна экстренная помощь, то местные медики вызывают «скорую», и врачи лечебных учреждений города всегда дают консультации и проводят необходимые обследования. ИВС – объект режимный. Даже члены Общественного совета, которых сопровождал начальник ММУ МВД «Нижнетагильское» Алексей Умывалкин, чтобы пройти на его территорию, предъявляли паспорта и оставили на КПП мобильные телефоны.