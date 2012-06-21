Остров Богов - Бали

Бали – остров вулканического происхождения. На севере и западе острова встречаются пляжи из уникального вулканического песка черного цвета. Количество туристов, ежегодно посещающих остров, достигает миллиона. Так что местные жители, как правило, заняты в туристической и гостиничной отраслях деятельности.

Для здешних отелей характерен высокий уровень сервиса, экономика здесь базируется на туризме, швейном деле, народных промыслах. Здесь производят рис, красные стручковые перцы, соевые бобы, ваниль, кофе, чай, табак, фрукты и овощи, копру. Важна для экспорта так же рыбная и морская промышленность.

Для здешнего климата характерна тропическая влажность. С ноября по март идут сильные тропические ливни, но длятся они обычно один-два часа и выпадают ночью. Так что дожди только освежают нагретые за день ярким солнцем джунгли, так что высокая влажность воздуха легко переносится.

Летом на острове влажность пониженная.

Температура воды не зависит от дождей и всегда равна 26-28 градусам.

Туры на Бали из Барнаула постоянно популярны во многом за счет того, что курорт является центром ночных развлечений. Местные жители проводят яркие шоу с танцами, играми с огнем, экзотической музыкой.

Если вы цените более спокойное времяпровождение и тихие развлечения, вас ждет здесь богатая программа сухопутных путешествий, а так же такие мирные забавы, как игра в гольф. Вы можете пуститься в подводное плавание и своими глазами увидеть восхитительный подводный мир коралловых рифов. Аквапарки так же к вашим услугам, особенно если вы приехали с семьей и детьми.