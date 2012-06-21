Остров Богов - Бали
Этот остров носит название «Острова богов», и, попав сюда, понимаешь, что назвали его так неспроста. Здесь подножия вулканов утопают в тропических лесах, даже не подозревающих о присутствии человека, прозрачное мора ласкает золотистый и белый песок пляжей, рисовые террасы и чайные плантации зеленеют под ярким солнцем, и над всем дышит неизбывный покой, который, казалось бы, может быть доступен только богам. Экзотические церемонии в древних храмах, отличная инфраструктура, красивая природа – здесь есть все, что надо для хорошего туризма.
Бали – остров вулканического происхождения. На севере и западе острова встречаются пляжи из уникального вулканического песка черного цвета. Количество туристов, ежегодно посещающих остров, достигает миллиона. Так что местные жители, как правило, заняты в туристической и гостиничной отраслях деятельности.
Для здешних отелей характерен высокий уровень сервиса, экономика здесь базируется на туризме, швейном деле, народных промыслах. Здесь производят рис, красные стручковые перцы, соевые бобы, ваниль, кофе, чай, табак, фрукты и овощи, копру. Важна для экспорта так же рыбная и морская промышленность.
Для здешнего климата характерна тропическая влажность. С ноября по март идут сильные тропические ливни, но длятся они обычно один-два часа и выпадают ночью. Так что дожди только освежают нагретые за день ярким солнцем джунгли, так что высокая влажность воздуха легко переносится.
Летом на острове влажность пониженная.
Температура воды не зависит от дождей и всегда равна 26-28 градусам.
Туры на Бали из Барнаула постоянно популярны во многом за счет того, что курорт является центром ночных развлечений. Местные жители проводят яркие шоу с танцами, играми с огнем, экзотической музыкой.
Если вы цените более спокойное времяпровождение и тихие развлечения, вас ждет здесь богатая программа сухопутных путешествий, а так же такие мирные забавы, как игра в гольф. Вы можете пуститься в подводное плавание и своими глазами увидеть восхитительный подводный мир коралловых рифов. Аквапарки так же к вашим услугам, особенно если вы приехали с семьей и детьми.
Побывав на Бали, почему бы не посетить и другую популярную страну, такую, например, как Таиланд? Туры в Паттайю – это поездка на чудесный курорт, один из самых знаменитых в мире, предоставляющий великолепные возможности в сфере пляжного отдыха.