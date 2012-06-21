Работники Уралхимплата взяли два призовых места в областном конкурсе «Славим человека труда!»
На днях прошел конкурс профессионального мастерства аппаратчиков химического производства «Славим человека труда!», куда собрались представители этой профессии со всей области. Отметим, что для химиков такой конкурс проводится впервые, потому что только с 2012 года эта отрасль вошла в список проведения соревнований по профмастерству.
Состязания прошли в торжественной обстановке. От нашего «Уралхимплата» в качестве участников были выдвинуты трое кандидатов. Конкурс состоял из нескольких этапов: первым стал теоретический, где было предложено пройти тесты на знание своей профессии, техники безопасности, трудового законодательства. Вторым этапом был практический. Работая за компьютером, участники комплектовали реактор и теплообменник. Это задание было не только на правильность, но и на время.
Как сообщает пресс-служба Админитсрации, победителем областного конкурса профессионального мастерства аппаратчиков химического производства «Славим человека труда!» признана работник отделения непрерывного производства карбамидных смол Уралхимпласта Елена Буш. Ее результат - 354 балла (170 - теория, 184 - практика). В компании Елена трудится 26 лет. Она неоднократно признавалась лучшей по профессии на заводе, а также лидировала в городском конкурсе «Рабочий года».
Второе место заняла аппаратчик производства фенолоформальдегидных и ионообменных смол ОАО «Уралхимпласт» Ирина Урусова. Она показала лучший результат в «практике» и набрала 340 баллов.
Таким образом, представители Нижнего Тагила взяли «золото» и «серебро». Награждать победителей будут осенью этого года. Победителям выдадут дипломы, почетные грамоты Губернатора и Правительства Свердловской области. Кроме того, призеры получат денежное вознаграждение.
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