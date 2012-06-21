Работники Уралхимплата взяли два призовых места в областном конкурсе «Славим человека труда!»

Состязания прошли в торжественной обстановке. От нашего «Уралхимплата» в качестве участников были выдвинуты трое кандидатов. Конкурс состоял из нескольких этапов: первым стал теоретический, где было предложено пройти тесты на знание своей профессии, техники безопасности, трудового законодательства. Вторым этапом был практический. Работая за компьютером, участники комплектовали реактор и теплообменник. Это задание было не только на правильность, но и на время.