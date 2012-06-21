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С понедельника в центре Нижнего Тагила и в районе Малой Кушвы отключат газ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С понедельника в центре Нижнего Тагила и в районе Малой Кушвы отключат газ

21 июня 2012, 15:13Общество
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