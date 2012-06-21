С понедельника в центре Нижнего Тагила и в районе Малой Кушвы отключат газ

Так, с 6 утра 25 июня от газа отключат дома по улицам Садовой, Красногвардейской, Невьянскому переулку, Заводской, Октябрьской революции, проспектам Строителей, Ленина, Мира, улицам Горошникова, Первомайкой, Красноармейской, Карла Маркса, Газетной, Вязовской, Пархоменко, Ломоносова, Учительской, Циолковского и Новострою. На скриншоте письма перечислены номера домов, в которых состоятся отключения. Будьте внимательны, газа не будет не во всех домах по перечисленным выше улицам.