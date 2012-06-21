С понедельника в центре Нижнего Тагила и в районе Малой Кушвы отключат газ
К жителям некоторых домов газоснабжение вернется не раньше, чем через три недели.
Так, с 6 утра 25 июня от газа отключат дома по улицам Садовой, Красногвардейской, Невьянскому переулку, Заводской, Октябрьской революции, проспектам Строителей, Ленина, Мира, улицам Горошникова, Первомайкой, Красноармейской, Карла Маркса, Газетной, Вязовской, Пархоменко, Ломоносова, Учительской, Циолковского и Новострою. На скриншоте письма перечислены номера домов, в которых состоятся отключения. Будьте внимательны, газа не будет не во всех домах по перечисленным выше улицам.
Отключения будут связаны с проведением плановых капитальных работ на газовых сетях на территории Нижнего Тагила, сообщили в МКУ «Единой дежурно-диспетчерской службе Администрации Нижнего Тагила». Пуск газа будет осуществляться по графику с 28 июня по 16 июля. Отключение проводит газовое предприятие «ГАЗЭКС».
© TagilCity.ru