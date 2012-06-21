Составлен список аварийных ям после дождей – осталось найти средства на решение проблемы

В результате был составлен список аварийных ям, которыепоявились после ливневых дождей. Этот список был передан в службу заказчика, атакже в Администрацию Нижнего Тагила. На прошедшем недавно совещании Главагорода согласилась, что проблему решать необходимо, однако денег в бюджете нет.В ходе обсуждений было предложено изыскивать средства путем благотворительныхсборов с предприятий города.