Составлен список аварийных ям после дождей – осталось найти средства на решение проблемы
21 июня 2012, 09:57Общество
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На днях активисты общественного движения «Тагил без ям» совместно с представителями «Тагилдорстрой» совершили объезд Ленинского района, проверили состояние дорог на Красном Камне, частично на Гальянке. Целью объезда было выявить повреждения полотна, произошедшие уже после проведенных ремонтных работ.
В результате был составлен список аварийных ям, которыепоявились после ливневых дождей. Этот список был передан в службу заказчика, атакже в Администрацию Нижнего Тагила. На прошедшем недавно совещании Главагорода согласилась, что проблему решать необходимо, однако денег в бюджете нет.В ходе обсуждений было предложено изыскивать средства путем благотворительныхсборов с предприятий города.
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