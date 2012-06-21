В помощь будущим первоклассникам

В рамках акции «Собери ребенка в школу» компания ПРОМКО передала администрации Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила сертификат в размере 5 тысяч рублей на покупку канцелярских принадлежностей для первоклассников из социально неблагополучных семей.

На сегодняшний день только в одном Тагилстроевском районе города Нижний Тагил 1050 детей находятся в социально опасном положении. Собирать в школу таких первоклассников будут, как говорится, всем миром.

Председатель территориальной комиссии Тагилстроевского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав Лариса Владимировна Кузнецова отметила, что цель благотворительного рейда – облегчить малышам жизнь, поддержать их в трудную минуту, вселить в них надежду, развить стремление к учебе.

Это уже не первое сотрудничество компании ПРОМКО с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ранее компания приняла участие в благотворительной акции «Малыш» и передала в семьи собранные сотрудниками детские вещи, игрушки и средства гигиены.