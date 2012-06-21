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Водители, срочно прекращаем «дымить»! Мероприятие «Чистый воздух» покажет, кто загрязняет Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водители, срочно прекращаем «дымить»! Мероприятие «Чистый воздух» покажет, кто загрязняет Тагил

21 июня 2012, 15:53Общество
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