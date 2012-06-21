Водители, срочно прекращаем «дымить»! Мероприятие «Чистый воздух» покажет, кто загрязняет Тагил

Акция будет длиться до 30 сентября этого года, поэтому «провериться»успеет каждый. Чтобы точно измерить техническое состояние автомобиля,используют разные приборы:

Для машин, заправляющихся бензином, используется газоанализатор.Для грузового транспорта, который, как правило, ездит на дизеле - дымомерНиколай Филатов, представитель «Технадзора».

Хотя мероприятие носит профилактический характер, завыявленные нарушения придется заплатить штраф. На сегодняшний день физическомулицу, чье транспортное средство выпускает выхлопные газы, превышающие норму,придется заплатить 100 рублей. Однако если автомобиль принадлежит юридическомулицу, тогда к административной ответственности будут привлекаться владельцыорганизации, которая допустила в эксплуатацию технически неисправныйавтомобиль. Здесь штраф возрастает уже до 500 рублей.