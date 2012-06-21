Выбираем автомобиль марки SsangYong

При выборе автомобиля нужно учитывать множество нюансов. Например, вам необходимо смотреть на цену, помнить о его характеристиках и т.п. Одной из самых популярных марок авто сегодня считается SsangYong.

SsangYong Actyon Sports

Вам нравится чувствовать себя в толпе оригинальным и неповторимым? Вы цените надежность и предпочитаете комфорт? Возможно, вам в салоне предлагают chevrolet captiva. Это хороший вариант, но что если присмотреться к SsangYong Actyon Sports. Это именно то, что удовлетворит все ваши потребности. Неповторимость дизайну придает особое сочетание, казалось бы, не сочетаемых вещей. Фары напоминают взгляд стремительного орла, парящего в небесной выси. В то же время решетка радиатора похожа на оскал белой акулы, притаившейся в засаде и готовящейся к нападению. Мощные «ноги великана» основаны на значительно расширенной колесной базе, которая составляет 510 мм, что шире «обувки» его одноклассников на 310 мм. Все это заставило подрасти SsangYong Actyon Sports и теперь он едва ли не достает до планки в пять метров.

Просторный салон позволит разместиться водителю и четверым его спутникам. При этом каждый будет чувствовать себя комфортно, что, несомненно, расположит к продолжительной и приятной беседе. Дорога не покажется вам трудным испытанием, ведь внедорожник SsangYong Actyon Sports надежен как при движении по трассе, так и на сложной и пересеченной местности.

SsangYong Kyron

Несомненно, что особый дизайн, выполненный мастером своего дела Кеном Гринли, выгодно отличает внедорожник SsangYong Kyron от любого другого его одноклассника. Этого эстета и красавчика просто невозможно не заметить на трассе. Так и тянет прикоснуться к его стальному корпусу, не говоря уже о том, что трудно сдержать эмоции, находясь за рулем этого мощного кроссовера. Ну, а характеристики ssangyong даже скептиков заставят поверить в то, что эта машина идеальна.

SsangYong Kyron прекрасно держит дорогу, какой бы она при этом не была. Он прекрасно чувствует себя и на пересеченной местности, и на оживленной трассе. В меру острый руль и надежная тормозная система не оставит равнодушным ни одного любителя «острого чилийского перчика». Кроссовер оборудован современной системой Active Rollover Protection, предназначенной для предотвращения переворота «железного буйвола» в особо критичной ситуации.