Энергетики восстановили электроснабжение жителей Среднего Урала после грозы
Специалисты филиала «Свердловэнерго» полностью возобновили подачу электричества потребителям Свердловской области. Последствия прохождения грозового фронта в электросетевом комплексе ликвидированы.
Восстановительные работы на поврежденных стихией линиях электропередачи вели более 20 аварийно-восстановительных бригад и около 20 единиц спецтехники. Специалисты энергокомпании приступили к восстановлению электроэнергии незамедлительно и производили поэтапное включение энерообъектов в круглосуточном режиме работы, начиная с 20.00 вчерашнего дня.
Напомним, что вчера мощный грозовой фронт, который сопровождался ливневыми дождями и сильными порывами ветра до 28 м/с, вызвал технологические нарушения в электросетевом комплексе Свердловской области. В результате прохождения стихии без электроснабжения остались 12 небольших населенных пунктов.
Наиболее сильные повреждения гроза вызвала в пригороде Екатеринбурга – в Сысертском и Белоярском городских округах, в Горноуральском городском округе – пригород Нижнего Тагила, а также в восточной части Свердловской области - в Камышловском муниципальном районе и Каменском городском округе. Энергетики «Свердловэнерго» столкнулись с тем, что им пришлось в населенных пунктах расчищать энергообъекты от сорванных ветром крыш частных домов. В залесенной местности линии электропередачи были оборваны деревьями, сломанными ураганным ветром.
Во время аварийно-восстановительных работ в напряженном режиме работали и специалисты телефонного Центра поддержки клиентов. По телефону 8-800-2001-220 обратившихся жителей региона информировали о ходе восстановительных работ. В филиале «Свердловэнерго» ход ремонтных работ курировал оперативный штаб.
Силы и средства компании были максимально мобилизованы еще накануне. В ОАО «МРСК Урала» 19 июня в связи с прогнозируемым ухудшением погоды на территории Свердловской, Челябинской областей и в Прикамье был введен режим повышенной готовности. Он предполагает соблюдение ряда необходимых для безопасного функционирования электросетевого комплекса мер: оперативные службы филиалов «МРСК Урала» были усилены аварийно-выездными бригадами, составлен график их круглосуточного дежурства с обеспечением необходимой техникой.