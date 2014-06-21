Энергетики восстановили электроснабжение жителей Среднего Урала после грозы

Восстановительные работы на поврежденных стихией линиях электропередачи вели более 20 аварийно-восстановительных бригад и около 20 единиц спецтехники. Специалисты энергокомпании приступили к восстановлению электроэнергии незамедлительно и производили поэтапное включение энерообъектов в круглосуточном режиме работы, начиная с 20.00 вчерашнего дня.

Напомним, что вчера мощный грозовой фронт, который сопровождался ливневыми дождями и сильными порывами ветра до 28 м/с, вызвал технологические нарушения в электросетевом комплексе Свердловской области. В результате прохождения стихии без электроснабжения остались 12 небольших населенных пунктов.

Наиболее сильные повреждения гроза вызвала в пригороде Екатеринбурга – в Сысертском и Белоярском городских округах, в Горноуральском городском округе – пригород Нижнего Тагила, а также в восточной части Свердловской области - в Камышловском муниципальном районе и Каменском городском округе. Энергетики «Свердловэнерго» столкнулись с тем, что им пришлось в населенных пунктах расчищать энергообъекты от сорванных ветром крыш частных домов. В залесенной местности линии электропередачи были оборваны деревьями, сломанными ураганным ветром.

Во время аварийно-восстановительных работ в напряженном режиме работали и специалисты телефонного Центра поддержки клиентов. По телефону 8-800-2001-220 обратившихся жителей региона информировали о ходе восстановительных работ. В филиале «Свердловэнерго» ход ремонтных работ курировал оперативный штаб.