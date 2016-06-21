Национальная гвардия провела учения со стрельбой из минометов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Проведенные учения проверили боевую готовность минометной батареи. В различное время суток бойцы отряда отрабатывали стрельбу с закрытых позиций. Офицеры тренировали навыки управления подразделением в условиях, приближенных к боевым. Со всеми задачами бойцы и офицеры успешно справились.

В ходе тренировки бойцы повысили своё мастерство минометчиков спецназа. По словам начальника артиллерии Андрея Блудвина, они уверенно выполняли все задания и укладывались в отведенное время.

Отряд специального назначения входит в Федеральную службу войск национальной гвардии, которая была сформирована в начале апреля 2016 года. Нацгвардия впервые провела подобные учения в Нижем Тагиле.