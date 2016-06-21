В одном из подъездов Первоуральска обнаружен новорожденный младенец в черном пакете: мать ребенка разыскивается
21 июня 2016, 14:05Общество
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По информации пресс-службы областного полицейского управления, подкидыша обнаружили 20 июня на первом этаже подъезда одного из многоквартирных домов Первоуральска. По словам жильцов, нашедших младенца, ребенок был завернут в шарф и помещен в черный полиэтиленовый пакет.
Жители дома, в подъезде которого был найден ребенок, незамедлительно вызвали скорую помощь. Медицинские работники, в свою очередь, передали информацию о находке в правоохранительные органы. По результатам осмотра медики сделали вывод, что найденный мальчик родился ориентировочно 19 или 20 июня, весит около 3 килограмм, в целом ребенок здоров. Малыша направили в детскую городскую больницу, его здоровью ничего не угрожает.
В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов ведется розыск матери, бросившей новорожденного, а также ее возможных соучастников.
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