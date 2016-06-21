В одном из подъездов Первоуральска обнаружен новорожденный младенец в черном пакете: мать ребенка разыскивается

Жители дома, в подъезде которого был найден ребенок, незамедлительно вызвали скорую помощь. Медицинские работники, в свою очередь, передали информацию о находке в правоохранительные органы. По результатам осмотра медики сделали вывод, что найденный мальчик родился ориентировочно 19 или 20 июня, весит около 3 килограмм, в целом ребенок здоров. Малыша направили в детскую городскую больницу, его здоровью ничего не угрожает.