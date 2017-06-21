400 молодых выпускников медицинских вузов получат дипломы и приступят к врачебной практике, в том числе в Нижнем Тагиле
21 июня 2017, 18:15ОбществоПавел Щербина
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Торжественный выпуск 400 медицинских специалистов с высшим образованием состоится 23 июня в Екатеринбурге. Начинающие врачи будут приглашены в том числе в Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пригласить начинающих медиков в Нижний Тагил пообещал в ходе своего рабочего визита министр здравоохранения Свердловской области.
В этом году у нас двойной выпуск студентов. В связи с объединением интернатуры с ординатурой. Уже в эту пятницу у вчерашних студентов состоится выпускной. Всего будет выпущено около 400 специалистов. Я приду на этот выпуск и обещаю, что один из главных приоритетов, куда я буду приглашать молодых специалистов, это Нижний Тагил заявил Игорь Трофимов.
Напомним, именно дефицит кадров, особенно специалистов с высшим медицинским образованием, является одной из главных проблем в области здравоохранения в Нижнем Тагиле.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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