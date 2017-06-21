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400 молодых выпускников медицинских вузов получат дипломы и приступят к врачебной практике, в том числе в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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400 молодых выпускников медицинских вузов получат дипломы и приступят к врачебной практике, в том числе в Нижнем Тагиле

21 июня 2017, 18:15ОбществоПавел Щербина
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