Медики из Нижнего Тагила уезжают работать в Екатеринбург, несмотря на обеспечение их жильем

Этот вопрос тагильчане обсудили на пресс-конференции с министром здравоохранения области.

Сейчас используются различные пути, чтобы обеспечить жильем и как-то продержать специалистов. Должен заметить, что проблема с докторами, которые приезжают из различных регионов и городов области, конечно, решается. Но позже половина докторов все равно покидают Нижний Тагил. Нужно исходить из того, что необходимо готовить кадры, которые тут родились, выросли и тут продолжат свою деятельность. У нас ведущие клиники города Екатеринбурга забирают достаточно большое количество специалистов. Могу заметить, что часть больниц начала свои высокие технологии именно после того, как к ним приехали врачи из Нижнего Тагила сказал один из представителей медицины Свердловской области.

Медики отметили, что сейчас нет никакой областной программы по обеспечению иногородних врачей жильем. Это бы могло мотивировать специалистов приезжать работать и жить в Нижний Тагил. Также необходимо мотивировать и медиков, которые родились в Нижнем Тагиле.

Я неоднократно поднимал этот вопрос. Я могу сообщить, что сейчас есть некоторая положительная динамика, но пока ситуацию это мало меняет. У нас процент обеспеченности медработниками остается на прежнем уровне, хотя, мы более 70 квартир выделили именно для врачей. О чем это говорит? О том, что эту проблему нужно изучать глубже отметил заместитель главы города по социальной политике Суров Валерий Георгиевич.

Министр здравоохранения Трофимов Игорь Михайлович подчеркнул, что сейчас применяется целевой набор персонала. Эта программа набирает интерес среди свердловских врачей.