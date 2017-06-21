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Нижний Тагил попал на седьмую строку в рейтинге самых опасных городов России
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Нижний Тагил попал на седьмую строку в рейтинге самых опасных городов России

21 июня 2017, 07:15Общество
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