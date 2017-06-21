Нижний Тагил попал на седьмую строку в рейтинге самых опасных городов России
21 июня 2017, 07:15Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нижний Тагил вошёл в первую десятку рейтинга самых опасных городов России.
Сюжеты: Нижний Тагил
В опросе принял участие 258 441 россиянин, это жители крупнейших городов. Им предстояло согласиться или опровергнуть утверждение «Я проживаю в безопасном районе и не боюсь выйти на улицу в темное время суток». Нижний Тагил набрал шесть баллов и оказался на седьмом месте. Самым опасным для проживания стал город Шахты, Ростовская область. Результаты опроса респондентов были оглашены на одном из российских порталов недвижимости - Domofond.ru.
В свою очередь, самыми безопасными стали Сочи и Грозный. К примеру, жители чеченской столицы называют людей в Чечне дружелюбными, готовыми прийти на помощь.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей