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Расстеклить балконы и убрать алкомаркеты предложила гордума Екатеринбурга к предстоящему ЧМ-2018
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Расстеклить балконы и убрать алкомаркеты предложила гордума Екатеринбурга к предстоящему ЧМ-2018

21 июня 2017, 12:30ОбществоЮлия Суворова
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