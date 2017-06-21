Расстеклить балконы и убрать алкомаркеты предложила гордума Екатеринбурга к предстоящему ЧМ-2018
21 июня 2017, 12:30ОбществоЮлия Суворова
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Депутаты гордумы Екатеринбурга обратились к мэрии с предложением привести фасады домов в единообразный вид, в том числе, расстеклить балконы.
Сюжеты: Екатеринбург
Данные изменения должны быть проведены к предстоящему мундиалю, пишет JustMedia. В список объектов, которые подвергнутся изменениям, попали 2065 объектов. Все они расположены рядом с Центральным стадионом.
Также было предложено избавиться от алкомаркетов по транспортному маршруту ЧМ-2018.
При этом мэрия города отметила, что подобные радикальные решения могут убить у горожан интерес к предстоящему спортивному событию.
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