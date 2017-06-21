Российских матерей двух или более детей лишили права выбирать дату отпуска

Имевшееся в Трудовом кодексе РФ право матерей 2-х или более детей до 12 лет самим выбирать дату отпуска аннулировано. Ранее такие матери сами решали, когда им пойти в отпуск. Сейчас такого права у них не будет. Минтруд признал его утратившим силу и отменил, сообщает газета «Известия».

Женщины против такого изменения и требуют возврата старой нормы. Член комисси при Минтруде считает:

При наличии маленьких детей удобно самостоятельно выбирать время отпуска. И то, что отменили этот акт, конечно, печально. Но он, к сожалению, был фактически мертвым. Очень мало кто о нем знал и применял на практике.

А представитель сообщества многодетных матерей, глава Ассоциации многодетных семей «Много нас», мать шестерых детей Елена Фоминых считает, что эта мера социальной поддержки должна быть обязательно возвращена женщинам.