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20 тыс. новых светоточек появятся на улицах Нижнего Тагила (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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20 тыс. новых светоточек появятся на улицах Нижнего Тагила (ВИДЕО)

21 июня, 06:05Общество
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