20 тыс. новых светоточек появятся на улицах Нижнего Тагила (ВИДЕО)
21 июня, 06:05Общество
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В соответствии с проектом «Светлый город» на территории Нижнего Тагила будет размещено 20 тыс. новых светоточек.
На данный момент в Нижнем Тагиле смонтировано около 4,5 тыс. светоточек. К концу 2018 года планируется выйти на 80% реализации контракта, а в начале 2019 - полностью завершить работы, сообщает «Тагил-ТВ».
Проектирование, строительство, монтирование и дальнейшее обслуживание светоточек осуществляется в рамках контракта жизненного цикла с Уральским оптико-механическим заводом, входящим в холдинг «Швабе».
Видео: «Тагил-ТВ»
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